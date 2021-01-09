Avukatlık bürosunda iğrenç olay! Genç kızı taciz etti

Marmara Üniversitesinde okuyan pandemi nedeni ile stajların iptal edilmesi ile gönüllü staj yapmakta olan 4.sınıf öğrencisi Arzu Sena Topuz S.K (38) tarafından cinsel tacize uğradığını belirtti. Olayın 23 Ekim tarihinde yaşandığını dile getiren genç kız psikolojik tedavi almaya devam ediyor. Kısa süre sonra avukat olacak genç kız başından geçen talihsiz olayı anlatarak sesinin duyulmasını istiyor.





“Odasına dosya inceleme bahanesi ile çağırdı.”

38 yaşındaki genç adam ofisteki birçok kişiyi göndererek ofiste kimsenin olmamasını istedi. Stajyerleri adliyeye, sekreterini ise para çekmeye gönderen S.K dosya inceleme bahanesi ile odasına çağıran genç kızı bilgisayarını kullanmasını istediğini belirtiyor. Genç kıza bahanelerle yaklaştığını söyleyen Topuz: “Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı. Sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan genç kız adliyeye gidip hukuki süreci başlattığını belirtti. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesi durumunda sadece o gün kameranın çalışmadığını ve diğer günlerin kameranın sağlam bir şekilde çalıştığını belirtti. Topaz: “Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalı. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır.” dedi.





“Kilo veriyorum, sıçrayarak uyanıyorum.”

Olayın ardından psikolojik tedavi gören Üniversite 4. Sınıf öğrencisi genç kız olayın şokunu atlatamadığını ve gerekli kişinin ceza almasını istediğini belirtti. Hukuk fakültesinden bu sene mezun olacak Arzu Sena Topuz: “Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum. Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum. Sesimi duyurmaya ihtiyacım var.” diyerek sözlerine son verdi.