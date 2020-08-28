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Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?

Avukat Ünal Işık'ın kendi ofisinde bulunan genç kıza defalarca tecavüz ettiği öne sürüldü. Tacize uğrayan genç kız sosyal medya hesabından intihar etmek istediğini açıkladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:55
Avukat Ünal Işık kimdir? Genç kıza kendi ofisinde tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen Avukat kimdir?
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Bir kadın tecavüzü konusunda adı son günlerde sosyal medyada dile getirilen Ünal Işık avukatlık yapmaktadır. Çıkan olaylar neticesinde tutuklanması adına sosyal medyada çokça tepki almıştır.


Avukat Ünal Işık kimdir?

Sosyal medyada son günlerde oldukça tepki alan Ünal Işık’ın kendi ofisinde bir kızı tecavüz ettiği iddia edildi. Twitter’da geniş yankı uyandıran olayda genç kıza avukat Işık’ın akrabalarından sert şekilde baskı yapıldığı öne sürüldü. Ünal Işık’ın tutuklanmasını isteyen binlerce kişi, tepkisini sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

Konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan genç kız, yaşadığı olaylar neticesinde intihar etmek istediğini açıkladı. Defalarca Ünal Işık’ın tacizine maruz kaldığını aktaran genç kız, bu olaydan sonra Işık’ın akrabaları tarafından tehdit edildiğini de belirtti.



Son Güncelleme: 28.08.2020 15:55
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Anahtar Kelimeler:
Ünal IşıkTecavüz Iddiası
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