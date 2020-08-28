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Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kimdir nereli? Neden cezaevinde ve ölüm orucunda?

Avukat arkadaşları ile adli yargılanmak adına açlık grevine başlayan Avukat Aytaç Ünsal, grevini ölüm orucuna çevirdi. Şu anda cezaevinde bulunan Ünsal'ın neden cezaevinde olduğunu merak edenler, Aytaç Ünsal'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

28 Ağustos 2020 Cuma 13:03
Avukat Aytaç Ünsal kimdir? Aytaç Ünsal kimdir nereli? Neden cezaevinde ve ölüm orucunda?
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3 Şubat 2020 tarihinde açlık grevine başlayan avukatlar, adalet için sürdürdükleri açlık grevini 10 Mart tarihine kadar sürdürmüştü. Çağdaş Hukukçular Deneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu avukatlardan Aytaç Ünsal, açlık grevini bırakmayıp bu grevini ölüm orucuna çevirdi.

Avukat Aytaç Ünsal kimdir?

Adil yargılanma isteği ile açlık grevine başlayan Çağdaş Hukukçular Deneği Başkanı ve üyeleri, 3 Şubat tarihinden 10 Mart tarihine kadar grevlerini sürdürmüştü. Bu süre zarfında denek üyelerinden olan Aytaç Ünsal ise grevini ölüm orucuna çevirdi. 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Ünsal, adli yargılanmak istediği için grevini ölüm orucuna çevirdi. Kendisi gibi ölümü orucu tutan bir diğer arkadaşı Ebru Timtik ise oruca dayanamayıp vefat etti.

Aytaç Ünsal neden cezaevinde?

Çağdaş Hukukçular Deneği üyelerinin ve Halkın Hukuk Bürosu üyelerinin yargılandığı dava sonucunda Aytaç Ünsal, terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunmuştu. Terör örgütü üyesi olarak lanse edilen Ünsal, 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.


2019 yılında görülen davalar neticesinde 18 avukata 159 yıl ceza verilirken, bu avukatların arasında Aytaç Ünsal da vardı. Aytaç Ünsal’ın, terör örgütü üyelerinin avukatlığını yaptığı iddia edilirken, bu kişilere yardım ettiği öne sürülmüştü.

Aytaç Ünsal neden ölüm orucunda?

Konu hakkında İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu açıklamalarda bulundu. Avukat arkadaşlarının DHKP-C üyeliği ile suçlandığını açıklayan Durakoğlu, somut kanıtların olmadığını öne sürdü. Mahkemede gizli tanık açıklamalarının doğru olmadığını savunan Durakoğlu, hukuki sürecin doğru bir şekilde ilerlemediğini aktardı. Yargıç ve gizli tanık arasında hatırlatmaların bulunduğu konuşmanın ardından arkadaşlarının ceza aldığını açıklayan Durakoğlu, bu durumun aydınlığa kavuşturulması halinde doğruya ikna olacaklarını bildirdi.

Gizli tanığın Gezi davasında da bulunduğunu söyleyen Durakoğlu, bazı hukuki sürece uymayan sorularla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

 



Son Güncelleme: 28.08.2020 13:03
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Anahtar Kelimeler:
Aytaç Ünsalölüm Orucu
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