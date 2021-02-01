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Avrasya tüneline zam

İstanbul'un en çok kullanılan köprülerine zam geldi.Yeni geçiş ücretlerini haberimizden öğrenebilirsiniz

01 Şubat 2021 Pazartesi 17:21
Avrasya tüneline zam
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Avrasya tüneli a.ş tarafından bugün yapılan açıklamaya göre tünel geçişlerinde zam yapıldı.Tek gidiş ücretlerinde arabalar için 36.40 tl,minibüsler 54.70 tl olan şimdiki ücretlere yüzde 26 oranında zam yapldı.

Son yapılan zamlardan sonra  yeni tarife otomobiller için 46 tl,minibüsler için 69 tl’ye yükseldi.

Şirket ile yapılan sözleşmeye göre her sene 2 kez hesaplanan ücretlere araç başı 4 dolar,geçiş paralarının yanı sıra Amerika birleşik devletleri enflasyon artışı ve yüzde 8 kdv olarak eklenebiliniyor.

Birinci ve İkinci köprüde zamlandı

İstanbul’un en çok kullanılan köprüleri olan 15 temmuz şehitler ve Fatih sultan Mehmet köprüsünede yüzde 26 zam geldi.Zamlardan sonra otomobil 10.50’den 13.25’ye,minibüsler için 13.50’den 17 tl’ye,otobüsler 29,5 tl’den 37 tl,motorlar için 4.25’den 5.25 tl’ye yükselmiştir.

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 17:21
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Anahtar Kelimeler:
Avrasya TüneliZam
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