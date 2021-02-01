Avrasya tüneline zam

Avrasya tüneli a.ş tarafından bugün yapılan açıklamaya göre tünel geçişlerinde zam yapıldı.Tek gidiş ücretlerinde arabalar için 36.40 tl,minibüsler 54.70 tl olan şimdiki ücretlere yüzde 26 oranında zam yapldı.

Son yapılan zamlardan sonra yeni tarife otomobiller için 46 tl,minibüsler için 69 tl’ye yükseldi.

Birinci ve İkinci köprüde zamlandı

Şirket ile yapılan sözleşmeye göre her sene 2 kez hesaplanan ücretlere araç başı 4 dolar,geçiş paralarının yanı sıra Amerika birleşik devletleri enflasyon artışı ve yüzde 8 kdv olarak eklenebiliniyor.

İstanbul’un en çok kullanılan köprüleri olan 15 temmuz şehitler ve Fatih sultan Mehmet köprüsünede yüzde 26 zam geldi.Zamlardan sonra otomobil 10.50’den 13.25’ye,minibüsler için 13.50’den 17 tl’ye,otobüsler 29,5 tl’den 37 tl,motorlar için 4.25’den 5.25 tl’ye yükselmiştir.