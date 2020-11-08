Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

İstanbul'da bugün 42.’si düzenlenecek olan 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için planlanan koşu güzergahında bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Koşu sebebiyle güvenlik önlemi alan Polis ekipleri maraton koşusu için, sabah saat 05:00'dan itibaren kademeli olarak bazı anayol ve ara sokakları trafik kullanımına kapattı.

Bugün düzenlenen Avrasya Maratonu sebebiyle kapatılan yollar maraton koşusu bitimi ve insanların dağılması hesap edilerek saat 15:00’dan sonra açılacağı açıklandı. Maraton koşusundan etkilenen metrobüs hatları da seferlerine saat 15:00’a kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlanacak.