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Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı

Bugün düzenlenecek olan 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için planlanan koşu güzergahındaki yollar araç trafiğine kapandı.

08 Kasım 2020 Pazar 09:39
Avrasya Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı
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İstanbul'da bugün 42.’si  düzenlenecek olan 42. Kıtalararası Avrasya Maratonu için planlanan koşu güzergahında bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Koşu sebebiyle güvenlik önlemi alan Polis ekipleri maraton koşusu için, sabah saat 05:00'dan itibaren kademeli olarak bazı anayol ve ara sokakları trafik kullanımına kapattı.


Bugün düzenlenen Avrasya Maratonu  sebebiyle kapatılan yollar maraton koşusu bitimi ve insanların dağılması hesap edilerek saat 15:00’dan sonra açılacağı açıklandı. Maraton koşusundan etkilenen metrobüs hatları da seferlerine saat 15:00’a kadar  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden sağlanacak.



Son Güncelleme: 08.11.2020 09:39
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Anahtar Kelimeler:
Maraton KoşusuIstanbul
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