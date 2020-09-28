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Avcılar'da karı koca ilaç içip intihar etmek istedi

İstanbul Avcılar'da karı-koca ilaç içip intihar etmek istedi. Bir erkek çocukları olan S.H. ile A.H.'nin öğle saatinde uyanmaması üzerine şüphelenen çocuk ambulans çağırdı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
Avcılar'da karı koca ilaç içip intihar etmek istedi
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İstanbul Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde yaşanan olayda, Ağustos ayında kiraladıkları eve taşınan bir erkek çocukları olan S.H. ve eşi A.H. bilinmeyen bir sebeple hap içerek intihar etmek istedi. Öğle saatlerinde anne S.H. ve baba A.H.’nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocukları onları hareketsiz bularak ambulans çağırdı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ve polis ekipleri, evli çiftçi hastaneye kaldırdı. Komşularla yapılan konuşmalarda, geçtiğimiz ay zaman zaman kalabalık misafirler geldiği ve çiftin intihar girişimine şaşırdıklarına yer verildi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:38
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