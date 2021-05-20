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Avcılar'da görülen şüpheli araç paniğe sebep oldu

Avcılar'da içerisinde 3 şüphelinin yer aldığı otomobil paniğe yol açtı. Şüpheli araç, polis ekipleri tarafından kovalandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:18
Avcılar'da görülen şüpheli araç paniğe sebep oldu
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Avcılar'da gece saatlerinde içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil panik yarattı. Kimlikleri tam olarak tespit edilemeyen kişiler ile polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Topallayarak kaçmaya çalışan şüpheli aracın el frenini çekmeyi unutunca, araç hızla yola devam etti. Bir süre sonra duran araç yakalandı.  

Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanan olayda kiralık otomobil ile birlikte seyretmekte olan 3 şüpheli polis ekiplerinin uyarılarına rağmen durmayınca büyük bir kovalamaca meydana geldi. Kovalamaca sırasında şüpheliler yolda gitmekte olan bir otomobile çarparak kaza yaptı. Şüpheliler uzun kovalamacanın ardından başarıyla yakalandı. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
AvcılarKovalamacaYeşilkent Mahallesişüpheliler
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