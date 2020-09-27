ATV'nin Beşiktaş binasında korkutan yangın

Beşiktaş’ta daha önce boşaltılan ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Binayı kontrol eden ekipler daha sonra soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı.

Yangın trafiği aksattı

Panik yaratan yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı. O sırada toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yollarına yürüyerek devam etti.

ATV ve Sabah'a uzun yıllar ev sahipliği yapan bina bir önceki gün boşaltılmıştı.