İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

ATV'nin Beşiktaş binasında korkutan yangın

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde boşaltılan ATV ve Sabah gazetesine ait binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

27 Eylül 2020 Pazar 17:06
ATV'nin Beşiktaş binasında korkutan yangın
Takip Et:

Beşiktaş’ta daha önce boşaltılan ATV ve Sabah gazetesinin bulunduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Binayı kontrol eden ekipler daha sonra soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı.


Yangın trafiği aksattı

Panik yaratan yangın nedeniyle Barbaros Bulvarı’nın Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı. O sırada toplu taşıma kullanan vatandaşlar, araçlardan inerek yollarına yürüyerek devam etti.

ATV ve Sabah'a uzun yıllar ev sahipliği yapan bina bir önceki gün boşaltılmıştı. 



Son Güncelleme: 27.09.2020 17:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVSabahBeşiktaşYangınBalmumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şile'de kamp kuran 2 bin genç 'koronafest' düzenledi
Şile'de kamp kuran 2 bin genç 'koronafest' düzenledi
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Beykoz'da ormanlık alanda yangın çıktı
Yol kenarında ateş eden magandaya bin 294 TL ceza kesildi
Yol kenarında ateş eden magandaya bin 294 TL ceza kesildi
Escobar'ın evinden servet çıktı! Escobar'ın yeğeni evde 18 Milyon Dolar buldu
Escobar'ın evinden servet çıktı! Escobar'ın yeğeni evde 18 Milyon Dolar buldu
Sulama kanalında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
Sulama kanalında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı
D-100 karayolunda baygın halde bulundu
D-100 karayolunda baygın halde bulundu

Popüler Haberler

Konut kredisi çekmek isteyenlere müjde! Bankaların faiz oranları için tıklayınız
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2020
Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2020 torun bakım parası ne kadar?
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2020
Türk Telekom'dan 10 GB hediye internet kampanyası 27 Eylül 2020 Pazar
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Ziraat Bankası sera kredisi özellikleri neler? 2020
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Netflix Daybreak 2. sezon iptal edildi!
40 programı Buket Aydın neden yok? Programın yeni sunucusu Jülide Ateş kimdir?
Hizmetçiler dizisi neden, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan bayramı kaç gün tatil olacak? Ramazan Bayramı tarihleri
ALES Kaçta başlayıp kaçta bitecek? Son ALES'e sayılı gün! 2019'un son ALES'i yarın yapılıyor!
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli yaşı kaç?
Makedonya yaşam şartları nasıl? 2020 Makedonya asgari ücretleri
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 27 Eylül 2020 Pazar Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
İstenmeyen smslerden kurtulmak için neler yapılabilir? 2020
Hastalık türlerine göre en yatkın kan grupları hangileridir?
TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.