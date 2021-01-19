Atilla Taş'ın AİHM'e yaptığı başvuruda karar açıklandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'da düzenlediği darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan ve 14 ay cezaevi’nde kalan şarkıcı Atilla Taş'ın cezaevinden tahliye edildiği aynı gün yapılan itirazla birlikte yeniden tutuklanmıştı.

Kendisiyle birlikte 3 gazetecinin de tutuklandığı Atilla Taş, mahkeme salonunda yaptığı savunmasında böyle bir yapılanma içerisinde olduğunu bilmediği söylemişti. İstinaf Mahkemesi'nin kendisine verilen 3 yıl süreli hapis cezasını onaylaması üzerine tekrar tutuklanan Atilla Taş, tahliyesinin yapılmasıyla Anayasa Mahkemesi, Taş'ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili hak ihlali kararına hükmetmişti.

Söz konusu gelişmelerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuran Atilla Taş'ın başvurusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AHİM, Atilla Taş'ın başvurusunu değerlendirdi ve kendisine konuyla ilgili kararını açıkladı. Yüksek mahkeme Atilla Taş'ın emniyet ve özgürlük haklarının yanı sıra ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkemeden yapılan açıklamada Ankara'nın Atilla Taş'a 12 bin 275 euro manevi tazminat ödemesi haricinde 3 bin 175 euro da mahkeme masraflarını ödemesi gerektiğine hükmetti.