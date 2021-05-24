İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Atilla Peker göz altına alındı!

Organize suç örgütünün elebaşı olan Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker ve koruması Muğla Fethiye’de göz altına alındı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:14
Atilla Peker göz altına alındı!
Takip Et:

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi’nin ekipleri, Sedat Peker’in kardeşinin Muğla’nın Kayaköy Mahallesi’nde kiralamış olduğu bir villada kaldığına dair ihbarlar doğrultusunda derhal ihbar yerine gittiler ve Atilla Peker’in orada kaldığını belirlediler.

Atilla Peker (52) ve koruması olarak bilinen Yunus O ismindeki şahıs, derhal polis ekipleri tarafından göz altına alındılar.

Muğla polisinin düzenlediği operasyon ile birlikte suç örgütü lideri olan Sedat Peker2in kardeşi olan Atilla Peker ve yanında bulunan Yunus Olcay, Fethiye ilçesinde bulunan bir villada ekipler tarafından göz altına alındı.

Talep üzerine verilen karar ile birlikte Atilla Peker’e ait olan araçta bugün öğle saatlerine doğru yapılan arama doğrultusunda otomobilden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör mermi bulundu ve hemen ele geçirildi. Bulunduğu villada ekipler tarafından göz altına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’ın polis merkezindeki işlemlerinin ise hala sürdüğü ifade edildi.


Son Güncelleme: 24.05.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atilla PekerSedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Emanet 186. bölüm Kanal 7 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
Çukur finalde neler olacak, kimler ölecek?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl yaşı ve oynadığı diziler
Çok Güzel Hareketler 2 Mahalle Katkısı skeci
Akrep dizisindeki Merve karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini kim canlandırıyor? Cansu Fırıncı kimdir?
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.