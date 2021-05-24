Atilla Peker göz altına alındı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şubesi’nin ekipleri, Sedat Peker’in kardeşinin Muğla’nın Kayaköy Mahallesi’nde kiralamış olduğu bir villada kaldığına dair ihbarlar doğrultusunda derhal ihbar yerine gittiler ve Atilla Peker’in orada kaldığını belirlediler.

Atilla Peker (52) ve koruması olarak bilinen Yunus O ismindeki şahıs, derhal polis ekipleri tarafından göz altına alındılar.

Muğla polisinin düzenlediği operasyon ile birlikte suç örgütü lideri olan Sedat Peker2in kardeşi olan Atilla Peker ve yanında bulunan Yunus Olcay, Fethiye ilçesinde bulunan bir villada ekipler tarafından göz altına alındı.

Talep üzerine verilen karar ile birlikte Atilla Peker’e ait olan araçta bugün öğle saatlerine doğru yapılan arama doğrultusunda otomobilden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör mermi bulundu ve hemen ele geçirildi. Bulunduğu villada ekipler tarafından göz altına alınan Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’ın polis merkezindeki işlemlerinin ise hala sürdüğü ifade edildi.