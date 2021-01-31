Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!

2 yıldır akciğer kanseri olan ve tedavisine devam edilen ünlü oyuncu Atilla Pakdemir’in hayatını kaybettiği açıklandı.
Tiyatro ve sinemada uzun zamandır görev alan usta oyuncu 78 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı açıklanan Pakdemir’in vefatı sonrasında sanat camiası başta olmak üzere bakanlıklardan taziye mesajları yayınlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan taziye mesajı
Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik.— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) Ocak 31, 2021
Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/NtWH8aFb2N
Atilla Pakdemir kimdir?
10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya gelen usta oyuncu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3. Sınıftayken ayrılmıştır. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanan Pakdemir 1968 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Kenterler Tiyatrosunda opera eserlerini oynayan Pakdemir sanat hayatında pek çok dizi ve filmde görev almıştır.
Atilla Pakdemir görev aldığı film ve diziler
- 2015 – Yedikule Hayat Yokuşu (Hayri Baba) (TV.Dizisi)
- 2014 – Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)
- 2014 – 2015 – Nizama Adanmış Ruhlar (Yakup) (TV Dizisi)
- 2013 – Otisabi (Nejat Amca) (TV Dizisi)
- 2013 – Seytan-i Racim (Emrah'in Büyükbabası) (Sinema Filmi)
- 2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Lütfi Kırdar (12.Bölüm) (TV Dizisi)
- 2013 2014 – Aramızda Kalsın (Kasım) (TV Dizisi)
- 2012 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)
- 2011 – Zehirli Sarmaşık (Ahmet Baba) (TV Dizisi)
- 2011 – 2013 – Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi)
- 2011 – Kirli Oyunlar (Kapolyon) (TV Filmi)
- 2011 – Farklı Desenler 2. Sezon (Emniyet Müdürü) (TV Dizisi)
- 2010 – Çok mu Komik? (Sinema Filmi)
- 2010 – Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi)
- 2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)
- 2010 – Hür Adam (Hakim Ali Rıza) (Sinema Filmi)
- 2009 – Sultan Avrupa'da (Prens Pismarck) (Sinema Filmi)
- 2008 – Gece Gündüz (Enis Bey) (TV Dizisi)
- 2008 – Devrim Arabaları (Merkez Lokantacı) (Sinema Filmi)
- 2007 – Zoraki Koca (Nazif) (TV Dizisi)
- 2007 – Aşk Fırtınası 33 Bölüm (TV Dizisi)
- 2007 – Menekşe ile Halil (Resepsiyonist) (TV Dizisi)
- 2007 – Memleket Hikayeleri – Bir Dalda İki Kiraz (TV Filmi)
- 2007 – Memleket Hikayeleri – Aman Doktor (TV Filmi)
- 2007 – Kaç Baba Kaç (TV Filmi)
- 2007 – Kabadayı (Battal) (Sinema Filmi)
- 2007 – Arka Sıradakiler (Fikret) (TV Dizisi)
- 2006 – İyi ki Varsın (Halit) (TV Dizisi)
- 2006 – Selena (Müstakil Dede) (TV Dizisi)
- 2006 – Berberler (Haşmet) (TV Filmi)
- 2005 – Davetsiz Misafir (Şahabettin) (TV Dizisi)
- 2005 – Şeytan (TV Dizisi)
- 2005 – Beşinci Boyut (Doktor) (TV Dizisi)
- 2005 – Anadolu Efsaneleri – Gelin Geldi (TV Filmi)
- 2005 – Acı Günler (TV Filmi)
- 2004 – Yusuf Yüzlü (TV Dizisi)
- 2004 – Yağmur Zamanı (Fotoğrafçı) (TV Dizisi)
- 2004 – Paydos (TV Filmi)
- 2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)
- 2004 – Gönül Yarası (Komiser) (Sinema Filmi)
- 2004 – Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)
- 2004 – Cennet Mahallesi (Sururi Bey) (TV Dizisi)
- 2003 – Ömerçip (Sinema Filmi)
- 2003 – Kurtlar Vadisi 1. Sezon (Doktor) (TV Dizisi)
- 2002 – Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)
- 2002 – Sırlar Dünyası/ Sır Kapısı (TV Dizisi)
- 2001 – Çifte Bela (TV Dizisi)
- 2001 – Son (Oyuncu Patron) (Sinema Filmi)
- 2001 – Koltuk Sevdası (TV Dizisi)
- 2001 – Güz Gülleri (TV Dizisi)
- 2001 – Derviş (Osman Paşa) (Sinema Filmi)
- 2000 – Hayatım Roman (Kahveci) (TV Dizisi)
- 1997 – Fırat (TV Dizisi)
- 1996 – Köşe Kapmaca (TV Dizisi)
- 1986 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)
- 1979 – Vay Başımıza Gelenler (Naim) (Sinema Filmi)
- 1979 – Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)
- 1977 – Sivri Akıllılar (Recep Balyemez) (Sinema Filmi)
- 1977 – Aslan Bacanak (Muavin Nazmi) (Sinema Filmi)