Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!

2 yıldır akciğer kanseri olan ve tedavisine devam edilen ünlü oyuncu Atilla Pakdemir’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Tiyatro ve sinemada uzun zamandır görev alan usta oyuncu 78 yaşında İzmir’de yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığı açıklanan Pakdemir’in vefatı sonrasında sanat camiası başta olmak üzere bakanlıklardan taziye mesajları yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda oyuncuya başsağlığı dilendi.

Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik.



Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/NtWH8aFb2N — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) Ocak 31, 2021

Atilla Pakdemir kimdir?

10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya gelen usta oyuncu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 3. Sınıftayken ayrılmıştır. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanan Pakdemir 1968 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında Kenterler Tiyatrosunda opera eserlerini oynayan Pakdemir sanat hayatında pek çok dizi ve filmde görev almıştır.

Atilla Pakdemir görev aldığı film ve diziler