Atatürk Havalimanı'nda panik! İş jeti ani iniş yaptı

Başaran Holding'e ait MC Havacılık'a ait TC-KLC kuyruklu bir iş jetinde pilot, Antalya-İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşu sırasında sol motordan "yangın uyarısı" aldı. İstanbul'un hava sahasına yaklaşan bir iş jeti pilotu, Atatürk Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi ile temasa geçti ve acil durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri pistteki uçağa hazır durumda ve uçak acil iniş izni aldı. İş jeti 16.11'de sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Pistte duran uçağın yolcuları tahliye edilirken olay yerinin ilk incelemesinde herhangi bir yangın tespit edilmedi.

Uçak daha sonra hangara çekildi. Bu sırada pistin kapalı olması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inmek üzere olan bir uçak aynı dakika içinde İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

2012 yılında üretilen 6 koltuklu Learjet 60 uçağı, 4.500 kilometre menzile sahip. Jet yapılan incelemenin ardından hangara kaldırıldı.