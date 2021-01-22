Atatürk Havalimanı'nda gül kolilerinden 24 kilo kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’na Kolombiya’dan uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İhbar üzerine havalimanına gelen ekipler, düzenledikleri operasyon ile gül kutularına gizlenmiş 24 kilo 250 gram kokain ele geçirdi. Ekiplere, operasyon sırasında dedektör köpekler eşlik etti.
Kargo paketinin sevgililer günü için gönderilen gül kutularına saklandığı tespit edildi.
Son Güncelleme: 22.01.2021 04:47