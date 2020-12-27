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Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldıran vatandaş korku dolu anlar yaşattı!

Ataşehir'de meydana gelen olayda, önce evine gitmek için taksi durağına gelen vatandaş, evine bırakıldıktan sonra taksi durağına geri gelerek elindeki kılıçla durağa saldırmaya başladı. Durağın camlarını kıran vatandaşı taksiciler döverek hastanelik etti. Hastaneye kaldırılan vatandaş hakkında polis ekipleri araştırma yapmaya başladı.

27 Aralık 2020 Pazar 14:28
Ataşehir'de kılıçla taksi durağına saldıran vatandaş korku dolu anlar yaşattı!
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Ataşehir’de kılıçla taksi durağına saldıran vatandaş korkuttu!

Ataşehir’de meydana gelen olayda, taksi durağına kılıçla dadanan ve taksicilere saldıran vatandaş taksi durağının camlarını kırdı. Taksiciler tarafından dövülerek hastanelik olan Emrah isimli şahıs için polis ekipleri işlem başlattı.

Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan taksi durağının birinde meydana gelen olay, 03.00 civarında gerçekleşti. Anlatılanlara göre müşteri olarak durağa gelen bu Emrah isimli şahıs, eve gitmek için taksi durağına gelmiş ve taksiye binmişti.

Taksici tarafından eve bırakıldıktan sonra elinde kılıçla birlikte taksi durağına gelip saldırmaya başladı. Elindeki kılıcıyla birlikte taksi durağının camlarını kırmaya başlayan Emrah, taksi durağına maddi zarar açtı.

Hastanelik oldu!

Şaşkına uğrayan taksiciler durağa aldıran vatandaşı döverek hastanelik ettiler. 112 arandıktan sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldıran şahıs hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

 

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 14:28
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirTaksici
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