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Ataşehir’de kaçak silah imal edip sattılar!

Ataşehir’de 2 kişinin kaçak silah imal ettiği tespit edildi. Kaçak silah imal eden 2 şüpheli silahları satarken yakalandı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:00
Ataşehir’de kaçak silah imal edip sattılar!
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Ataşehir’de kaçakçılığın sonu gelmiyor. Bu sefer de kaçak silah üreterek piyasaya sürdüler! Ataşehir’de alınan ihbarlara göre iki kişi uzun bir süredir kaçak silah üreterek bunların ticaretini yapmaktaydı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin araçları bulundu ve arandı. Aranan araçların içerisinde Pendik’te yer alan bir imalathanede yapıldığı düşünülen 8 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bunlara ayriyeten birçok fişek ve silah imalatı malzemeleri bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Silahlara ve malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirSilah KaçakçılığıKaçak SilahRuhsatsız Tabanca
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