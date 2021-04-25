Ataşehir’de kaçak silah imal edip sattılar!

’de kaçakçılığın sonu gelmiyor. Bu sefer deüreterek piyasaya sürdüler! Ataşehir’de alınan ihbarlara göre iki kişi uzun bir süredir kaçak silah üreterek bunların ticaretini yapmaktaydı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin araçları bulundu ve arandı. Aranan araçların içerisinde Pendik’te yer alan bir imalathanede yapıldığı düşünülen 8 adetele geçirildi. Bunlara ayriyeten birçok fişek ve silah imalatı malzemeleri bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Silahlara ve malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.