Ataşehir’de kaçak silah imal edip sattılar!

25 Nisan 2021 Pazar 17:00
Ataşehir
’de kaçakçılığın sonu gelmiyor. Bu sefer de kaçak silah
üreterek piyasaya sürdüler! Ataşehir’de alınan ihbarlara göre iki kişi uzun bir süredir kaçak silah üreterek bunların ticaretini yapmaktaydı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin araçları bulundu ve arandı. Aranan araçların içerisinde Pendik’te yer alan bir imalathanede yapıldığı düşünülen 8 adet ruhsatsız tabanca
ele geçirildi. Bunlara ayriyeten birçok fişek ve silah imalatı malzemeleri bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Silahlara ve malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.
Son Güncelleme: 25.04.2021 17:00
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