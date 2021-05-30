Ata Demirer isyan etti! Korkunç görüntüyü sosyal medyada paylaştı

Ata Demirer paylaştı! Korkunç görüntüye isyan etti

İlk defa 2007 yılında Marmara Denizi’nde görülen müsilajın bugün geldiği seviye beklenmeyen bir boyuta ulaştı. Oyuncu ve komedyen olan Ata Demirer, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi. Marmara Denizi, su yüzeyini ve derinlerini saran deniz salyası olarak bilinen müsilaj ile karşı karşıya. Ortaya çıkan görüntüler, Ata Demirer’i isyan ettirdi.

İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek ve daha birçok kıyıda gözüken müsilaja sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Ata Demirer yaptığı açıklamada ‘ Marmara Denizi’ne bak bak ağla. Uyuyan Marmara’nın koynuna artık şarkılarda girersin. Bir kurtarma planı? Bir organizasyon? Bir falanca filanca arıtma, islah,yasak?’ söylemlerinde bulundu.