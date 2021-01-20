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Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından açıklamayla Muvazzaf Astsubay alımı sonuçlarını duyurdu. Başvuruda bulunan adaylar başvuru sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:43
Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama
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Milli Savunma Bakanlığı, 25 Aralık 2020 tarihinde başvuruları sona eren Muvazzaf Astsubay alımıyla ilgili duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan değerlendirmelerin sonrasında başvuru sonuçlarını açıkladı.

Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Ön lisans mezunu olup 25 yaşını aşmamış ve lisans mezunu olup 27 yaşını aşmamış adayların başvuruda bulunduğu Muvazzaf Astsubay alımlarının sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, adayların detayları https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinden ulaşabileceklerini belirtti.

MUVAZZAF ASTSUBAY SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 20.01.2021 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıAstsubay
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