Astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı! MSB muvazzaf astsubay başvuru sonuçları sorgulama

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:43
Milli Savunma Bakanlığı, 25 Aralık 2020 tarihinde başvuruları sona eren Muvazzaf Astsubay alımıyla ilgili duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan değerlendirmelerin sonrasında başvuru sonuçlarını açıkladı.
Başvuru sonuçları nereden öğrenilir?
Ön lisans mezunu olup 25 yaşını aşmamış ve lisans mezunu olup 27 yaşını aşmamış adayların başvuruda bulunduğu Muvazzaf Astsubay alımlarının sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, adayların detayları https://personeltemin.msb.gov.tr
adresinden ulaşabileceklerini belirtti.
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Son Güncelleme: 20.01.2021 16:43
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