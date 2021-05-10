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Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri

Otizim hastalığının bir türü olan asperger sendromuna Elon Musk’ın yakalanmasının ardından sendrom birçok kişi tarafından merak edildi. Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? soruları internette yer alırken Elon Musk hastalığı asperger sendrom belirtileri araştırılıyor. İşte asperger sendromu nedenleri ve tedavisi haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:32
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
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Kısa süre önce 16 yaşındaki İsveçli çevreci aktivist olan Greta Thunberg, asperger sendromuna yakalandığını duyurmuştu. Şimdi yine dünyaca ünlü endüstriyel tasarımcı olan Elon Musk asperger sendromuna yakalandığını açıkladı. Milyonlarca kişi Elon Musk’ın hastalığını merak ederken asperger sendromu belirtileri araştırıldı. İşte asperger sendromu hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde

Asperger sendromu nedir?

Kısa adı ‘AS’ olan sendrom, otizm spektrum bozuklukları (ASD) olarak bilinen bir grup nörogelişimsel bozukluktan (çocuklukta başlayan beyin gelişimi sorunları) biridir.  İlk 1944 yılında otizmden bağımsız olarak tanımlanmıştır. Avusturyalı çocuk doktoru Dr. Hans Aspeger’den alınmıştır. Erkek çocuklarında daha çok görülen bu rahatsızlık genellikle sosyal etkileşimi olumsuz yönde etkilemektedir.

Asperger nedenleri nelerdir?

Beyindeki değişiklikler asperger sendromunu harekete geçirirken bilim adamları henüz kesin bir nedene rastlayamadı. Genetik faktörler etkili olurken virüsler, çevresel toksinlere maruz kalma gibi durumlarda bu bozukluk gelişmede aşıların etkisi bulunmadığı ortaya çıktı.

Asperger sendromu belirtileri

Çocuklarda ortaya çıkan bu sendromun belirtileri şöyle sıralanabilir:

*Sosyal farkındalık eksikliği,

*Sosyalleşmede ilgi eksikliği,

*Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk,

*Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak ,

*Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak,

* Mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması,

*Vücut dilini anlayamama,

*Kişilerarası sınırlara uymama,

*Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet,

* Rutine aşırı bağlılık,

*El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar,

*Sakarlık veya koordine olmayan motor hareketler,

* Birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi,

*İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek,

*Ses tonunu ayarlamada zorlanma,

*Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme.

ASD'ler; klasik otizm, Rett sendromu, çocukluk çağı parçalayıcı bozukluğu, Atipik otizm şeklinde sınıflandırılır. Doğuştan gelen ilk 3-4 yılda ortaya çıkmaktadır.

Asperger sendromu tedavisi nedir?

İlaç tedavisi bulunmayan rahatsızlıkta, kişiler sosyal ilişkilerinde sıkıntı çektiği için mutlaka psikososyal destek almaları gerekir.  Eğer durum artış gösterirse kişiler doktor tavsiyeli ilaçlar kullanabilir. Çocukların diğer yaşıtlarından farklı olarak ilgilenmesi gerekirken çocuğun yetenekleri geliştirilmesi önemlidir. Toplumda etkin rol alması için ayrıca ilgi gösterilmesi gerekirken çocukların psikolojisi ve sağlığı burada önemli noktadır. Her bireyde farklı dozda kendini gösteren bu sendrom küçük ve büyük olarak etkisini gösterebilir. Çocuk ve ailenin imkanları yeterliyse mutlaka tedavi altına alınmalı ve çocuk hiçbir şeyden mahrum bırakılmamalıdır. Günümüzde oldukça sık rastlanan bu sendrom  Elon Musk tarafından görülmesinin ardından oldukça dikkat çekerken sizler için asperger sendromu hakkında bilgiler vermeye çalıştık.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
Asperger SendromuElon MuskHastalıkBelirti
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