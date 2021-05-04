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Aslan Değirmenci'den manipülasyon uyarısı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un provakatör olduğunu söyledi. Değirmenci, manipülasyon uyarısında bulundu.

04 Mayıs 2021 Salı 04:19
Aslan Değirmenci'den manipülasyon uyarısı
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Bu sabah saatlerinde Gaziantep’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gaziantep’te bir camide Furkan Vakfı üyeleri itikafa girdiği için polisler tarafından biber gazlı müdahaleye maruz kaldı. Uluslararası Medya Enformasyon Deneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un provakatör olduğunu söyledi. Değirmenci, manipülasyon uyarısında bulundu.

Polislerin cami içerisinde biber gazı kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Furkan vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, daha önce yaptığı açıklamada itikafa gireceklerini ve on gün boyunca camilerde bulunacaklarını söyledi. Bu açıklamaların ardından Gaziantep il emniyet müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri camilerde itikafa giren insanları camilerden zorla çıkarttı ve biber gazlı müdahalelerde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medyada binlerce kişi eleştiri mesajları attı.




Son Güncelleme: 04.05.2021 04:19
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Anahtar Kelimeler:
Furkan VakfıAslan Değirmenci
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