Aslan Değirmenci'den manipülasyon uyarısı

Bu sabah saatlerinde Gaziantep’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gaziantep’te bir camideüyeleri itikafa girdiği için polisler tarafından biber gazlı müdahaleye maruz kaldı. Uluslararası Medya Enformasyon Deneği (UMED) Başkanı, Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul’un provakatör olduğunu söyledi. Değirmenci, manipülasyon uyarısında bulundu.

Polislerin cami içerisinde biber gazı kullandığı dikkatlerden kaçmadı. Furkan vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, daha önce yaptığı açıklamada itikafa gireceklerini ve on gün boyunca camilerde bulunacaklarını söyledi. Bu açıklamaların ardından Gaziantep il emniyet müdürlüğü harekete geçti. Polis ekipleri camilerde itikafa giren insanları camilerden zorla çıkarttı ve biber gazlı müdahalelerde bulundu. Konuyla ilgili sosyal medyada binlerce kişi eleştiri mesajları attı.