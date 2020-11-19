Askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kayseri Melikgazi'de askeri personeli taşıyan bir minibüs yolda seyir halindeyken otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 6 askeri personel ve 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Öğrenilenlere göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi üzerinde askeri personeli taşıyan bir minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Yaşanan kazada birçok kişi yaralanırken kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaşanan kazada askeri personeli taşıyan minibüste bulunan 6 askeri personel ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı bilgisi geldi.

Yaşanan kaza ile ilgili Polis ekipleri tarafından incelemelerde bulunurken kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı. Yaşanan bu kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.