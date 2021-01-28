Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi komisyondan geçti

Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.
Uzman çavuşlarla ilgili detaylar
Emeklilik yaşı 55 oldu
Uzman çavuşların emeklilik yaşı 55 olurken, 40 yaş üzerinde olanlar komando birliklerinde kadrolu görev alacaklar.
Uzman çavuşlar daha önce kendi paraları ile satın aldıkları beylik silahlarını artık devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca kabul edilen maddelerden biride Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Deneği kurulacak.
Son Güncelleme: 28.01.2021 16:39