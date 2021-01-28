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Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi komisyondan geçti

Askeri mevzuatta değişiklik yapılacak 44 maddelik kanun teklifi Milli Savunma komisyonundan geçti. Kabul edilen teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurula gelmesi bekleniyor.

28 Ocak 2021 Perşembe 16:39
Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi komisyondan geçti
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Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

Uzman çavuşlarla ilgili detaylar

Teklif ile beraber uzman erbaşlar özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Artık emekli askerler Milli Savunma Üniversitesinde ders verebilecekler. Askerlik görevini yapmadan milletvekili olanlar askerliği yapma şartı vekillik süresi sona erene kadar ertelenecek.

Emeklilik yaşı 55 oldu

Uzman çavuşların emeklilik yaşı 55 olurken, 40 yaş üzerinde olanlar komando birliklerinde kadrolu görev alacaklar.

Uzman çavuşlar daha önce kendi paraları ile satın aldıkları beylik silahlarını artık devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca kabul edilen maddelerden biride Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Deneği kurulacak.



Son Güncelleme: 28.01.2021 16:39
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Anahtar Kelimeler:
Uzman çavuşAskeri Mevzuat
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