Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi komisyondan geçti

Askeri mevzuatta değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

Uzman çavuşlarla ilgili detaylar

Emeklilik yaşı 55 oldu

Teklif ile beraber uzman erbaşlar özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Artık emekli askerler Milli Savunma Üniversitesinde ders verebilecekler. Askerlik görevini yapmadan milletvekili olanlar askerliği yapma şartı vekillik süresi sona erene kadar ertelenecek.

Uzman çavuşların emeklilik yaşı 55 olurken, 40 yaş üzerinde olanlar komando birliklerinde kadrolu görev alacaklar.

Uzman çavuşlar daha önce kendi paraları ile satın aldıkları beylik silahlarını artık devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca kabul edilen maddelerden biride Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Deneği kurulacak.