Askere gitmek için sülüs evrakı alan genç kılıçla öldürüldü!

Son dakika haberine göre 19 yaşındaki Hazar Tömbül, evinin sokağında 13 kişinin saldırısına uğradı. Kavga esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül kısa süre önce askere gitmek için sülüs evrakını tamamlamıştı.

Gencin ailesi kavgaya karışırken olay anında Tömbülile öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken 13 kişi göz altına alındı.

20 yaşındaki gencin cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sevk edilen 13 zanlıdan 8’i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verilmesi ardından gencin ailesi sinir krizi geçirdi.





O günü anlatan acılı anne Dudu Tömbül (40) işten eve geldiğini, oğlu ile babasının eve telaşla girdiğini açıkladı. Evlerinin taşlandığını ve eşinin ve çocuğunun dışarı çıktığını söyledi. Üstlerine saldırdıklarını söyleyen acılı anne Bir Hazar gitti ama başka Hazar'lar gitmesin. Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 13 kişiden 8'i tutuklandı.