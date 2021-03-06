Askerden yeni gelen gencin su kanalında cansız bedeni bulundu

Adana’da dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki evinden çıkan Burak Tüylüce’den bir daha haber alınamadı. 22 yaşındaki gencin ailesi endişe içinde karakola giderek askerden yeni gelen oğullarının kayıp olduğunu bildirdi.
Sulama kanalında cansız bedeni bulundu
Ailesi gözyaşlarına boğuldu
AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken gencin ailesi de olay yerine geldi. Tüylüce’nin annesi, oğlunun cansız bedeni kanaldan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçirdi. Burak Tüylüce’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:47