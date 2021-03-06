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Askerden yeni gelen gencin su kanalında cansız bedeni bulundu

Adana'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Burak Tüylüce'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Oğlunun cenazesini gören anne fenalaşarak sinir krizi geçirdi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:47
Askerden yeni gelen gencin su kanalında cansız bedeni bulundu
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Adana’da dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesindeki evinden çıkan Burak Tüylüce’den bir daha haber alınamadı. 22 yaşındaki gencin ailesi endişe içinde karakola giderek askerden yeni gelen oğullarının kayıp olduğunu bildirdi.

Sulama kanalında cansız bedeni bulundu

Polis ekipleri çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek Tüylüce’nin son olarak Yalmanlı Mahallesi’nde görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan AFAD ekipleri, sulama kanalında gencin cansız bedenini buldu.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken gencin ailesi de olay yerine geldi. Tüylüce’nin annesi, oğlunun cansız bedeni kanaldan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçirdi. Burak Tüylüce’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:47
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Anahtar Kelimeler:
AskerAdanaSulama Kanalı
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