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Askerden yeni dönen genç evinin önünde pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybetti

Samsun'da askerden yeni dönen 22 yaşında ki genç evinin önünde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:14
Askerden yeni dönen genç evinin önünde pompalı tüfek saldırısı sonucunda hayatını kaybetti
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Samsun’da yaşanan olayda askerden yeni gelen Onur Bektaş evinin önünde pompalı tüfek saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında yapılan ihbarlar üzerine askerden yeni gelen Bektaş’ın bulunduğu yere giden ekipler olay yerinde ki müdahaleleri sonrasında Bektaş’ı hastaneye sevk etti. Olay sonrasında kaçan 2 kişinin halen arandığı açıklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sularına gerçekleşen olayda 22 yaşında olan ve askerden yeni gelen Onur Bektaş evinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğrayarak ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerine intikali sonrasında müdahale edilen Bektaş acil olarak hastaneye kaldırıldı. Pompalı tüfek mermilerinin kalp, karın ve bacağına isabet ettiği açıklanan Onur Bektaş’ın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı belirtildi. İddialara göre A.B. ve A.K. isimli şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 01:14
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