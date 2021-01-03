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Aşı olmayana kız yok demişti! O Profesöre suç duyurusu başlatıldı

Koronavirüs aşısı hakkında yaptığı bir açıklamada 'Aşı olmayana kız yok' ifadelerini kullanan Prof. Bingör Sönmez hakkında suç duyurusu başlatıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:16
Aşı olmayana kız yok demişti! O Profesöre suç duyurusu başlatıldı
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27 Aralık tarihinden katıldığı bir televizyon programında koronavirüs aşıları hakkında konuşan  Prof. Bingör Sönmez, koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlere kız bile verilmeyeceğini söylemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Prof. Sönmez'in korona aşısının imalatçısı sıfatında gibi olduğunu iddia eden ve bu şekilde davrandığını söyleyen Tüketiciler Birliği Deneği'ne bağlı Kahta Şubesinin Onursal Başkanlık görevini yürüten Mehmet Öztürk, profesör hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Katıldığı TV programında aşı yaptırmam diyenlerin vatan haini olacağını iddia eden Prof. Bingör Sönmez, ben aşı yaptırmam diyenlere kız bile vermeyeceğiz diyerek onların resmi daire ve okullara da gidemeyecekleri yönünden sözler sarf etmişti. 

Koronavirüs aşısı olmak istemeyen kişileri vatan haini olarak ilan eden ve halkta korku ve panik oluşturan Prof. Sönmez'in vatandaşları suç işlemeye tahrik ettiğini ve halkı aşağılayarak kanunlara uymamaya alenen tahrik ettiğini öne süren Mehmet Öztürk, şüpheli hakkında kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:16
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Aşı Olmayana Kız YokBingör SönmezSuç DuyurusuKamu Davası
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