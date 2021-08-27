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Aşı olmayan vatandaşlar için TBMM'ye yasa teklifi sunuldu!

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan aşı olmayan vatandaşlara yönelik yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte, aşı olmayan kişilerin toplu alanlara girmelerinin kısıtlanması yer aldı.

27 Ağustos 2021 Cuma 12:21
Aşı olmayan vatandaşlar için TBMM'ye yasa teklifi sunuldu!
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan aşılama uygulamalarında henüz aşı olmamış vatandaşlara yönelik getirilmesi planlanan bir takım tedbir ve kısıtlamalar gündemde yerini korurken CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, bununla ilgili bir yasa teklifi hazırlayarak Meclise sundu.

CHP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclis'e sunulan teklifte, koronavirüs salgınından yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün aşısız kişiler olduğunu vurgulandı ve iki doz aşısını olmayan vatandaşların toplu alanlara girmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili bir yasa getirilmesi gerektiği belirtildi.

Hazırlanan kanun teklifinde koronavirüs salgınına karşı tek silahın aşı olduğunu ve toplumsak bağışıklık için de mutlaka aşı olunması gerektiğine dikkat çekildi. Ülkede sırasının gelmesine rağmen aşısını olmayan kişi sayısının 20 milyonun üzerine çıktığı ve bu sayısının da hem pandeminin etkisini devam ettirdiği hem de yeni varyantların yayılmasına neden olduğu kaydedildi.


Son Güncelleme: 27.08.2021 12:21
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Toplu Alan KısıtlamasıYasa TeklifiTBMMAşı Olmayana Kısıtlama
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