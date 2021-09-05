Aşı olmayan işçilere zorunlu test

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Bu genelgeye göre Covid-19 aşısı olmayan işçilere haftada bir kere PCR testi yapma zorunluluğu getirildi. Bu konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamalarda, işçi ve işveren ilişkilerinde kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almanın ve iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulamasını izlemek Bakanlığın asli görevleri arasında olduğu vurguladı.

Kimler test olmak zorunda

81 il valiliğine; işverenlerin, işçilerden isteyeceği PCR testi ve işçiler içinün risklerini ve alınması gereken tedbirleri konusunda bilgilendirme içeren 2 Eylül 2021 tarihli genel bir yazı gönderilmiştir. Gönderilen bu yazıda, işverenlerin, işçileri bilgilendirmekte yükümlü olduklarına dair hatırlatma yapılmıştır.

Bunun yanı sıra işverenlerden, koronavirüs aşısının tamamlamamış olan işçileri yazılı olarak bilgilendirmeleri istenmektedir. Yapılan bilgilendirme sonrası hala aşı olmamış ve Covid-19 tanısı konulan işçilere, iş ve sosyal güvenlik mevzuatından dolayı olası sonular işveren tarafından bu durumda olan işçilere bildirilmesi gerekmektedir.

6 Eylül itibariyle koronavirüs aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları zorunlu hale gelecek. Aynı zamanda, işçilerin PCR testi yaptırmaları işyeri ve işveren tarafından da istenebilecek. Çıkan test sonuçları ise gerekil işlemler yapılmak için işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

