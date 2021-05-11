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Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı’nın son dakika haberine göre aşı olan kişilere ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturma imkânı sunduğunu açıkladı. Yurtdışı seyahatlerinde de kullanılan aşı kimlikleri birçok yerde kullanılırken vatandaşlar Aşı kimliği nedir? Aşı kimliği nereden nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. İşte aşı kimliği hakkında merak edilenler haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 15:12
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
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Kısa süre önce iki doz aşısını vurduran kişilere e-Nabız ‘aşı kartı’ oluşturma imkânı sunarken şimdi ise Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşı olan kişiler ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturmasına imkân tanıdı. Bu kart sayesinde kartların yurt dışı seyahatlerde kullanma imkânı sağlanacak.

İki doz aşısını vurdurmuş kişiler artık aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. İsteyenler ise pasaport numaralarını da ekleyebilecek. Pasaport bilgileri aşı kimlik kartları içerisinde yer alırken vatandaşlar kimlik kartlarını seyahatlerde kullanabilecek. Aşı kimlik kartı ‘Kovid-19 aşısı olmuştur’ bilgisi yer alırken aşı adı, yapılan tarih, gibi bilgiler yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz yaz hayata geçirdiği güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) yer almıştı.

Kimlik kartlarının üzerinde karekod bulunuyor!

Aşı kimliklerinde ayrıca karekod bulunurken karekod sistemi sayesinde bilgileriniz e-Nabız’a yönlendirilmektedir.  İngilizce ve Türkçe olan ekranda aşı kimliği, T.C kimlik numarası, pasaport numarası, kişiye ait olduğunu gösterir. Ayrıca kimlik kartı ne zaman oluşturulduysa tarihi bulunmaktadır.

Aşı kimliği nasıl çıkartılır?

HES uygulamasına giriş yapıldıktan sonra pasaportunuz varsa eğer hesabım kısmına gelerek tanımlanmasını yapmanız gerekmektedir. ‘Pasaportlarım’ kısmından ekle tuşu seçilir ve pasaport numarasını girmelisiniz. ‘Kovid-19 aşı bilgilerim’ kutucuğu seçilir ve ‘aşı kartlarım’ tıklanır. Ekrana gelen ‘aşı kartı oluştur’ seçeneği tercih edilir. Aşı kartında pasaport bilgileri isteniyorsa seçim yapılır ve devam edilir. Farklı bir pasaport kartı hesapta yer alınması isteniyorsa tekrar hesabım kısmına gelmelisiniz. Önceden yapılan pasaport numarası değiştirilir ve tercih edilen pasaport numarası seçilir. Bu süre içerisinde aşı kimlik kartı kısa sürede oluşur.

 


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Aşı KimliğiYurtdışıPasaportSağlık BakanlığıKovid-19
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