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Asansörde kendisini taciz edip ''gel'' işareti yapan kişiden şikayetçi olmadı

Bursa'da L.K. adlı kadın asansörde kendisini taciz edip ''gel'' işareti yapan kişiden güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tacize uğrayan L.K. ise ''Uğraşmak istemiyorum.'' sözleriyle tacizciden şikayetçi olmadı.

25 Eylül 2020 Cuma 19:34
Asansörde kendisini taciz edip ''gel'' işareti yapan kişiden şikayetçi olmadı
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Bursa’da L.K. adlı kadın evinin olduğu kata çıkmak için asansöre bindi ve kimliği belirsiz kişi tarafından elle taciz edildi. Tacizcinin asansörden inen kişiye ‘’gel’’ işreti yaptığı anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.


Geçtiğimiz hafta Osmangazi ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, evin olduğu siteye giren L.K.’den bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ve aynı apartmana giren kişi birlikte asansöre bindi. Kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olup asansörden inmek isteyen L.K.’ya ‘’gel’’ işareti yapan şahıs L.K. asansörden ineceği sırada yüzüne dokundu.

Şikayetçi olmadı

Site yöneticisi 2 gün sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde komşusu L.K.’nin tacize uğradığını belirledi. Polis ekipleri apartmana gelip L.K.’ya ulaştı. Polisin olay aynını anlatmasını istediği L.K. ise ‘’Uğraşmak istemiyorum.’’ diyerek şüpheliden şikayetçi olmadı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
BursaTaciz
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