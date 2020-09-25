Asansörde kendisini taciz edip ''gel'' işareti yapan kişiden şikayetçi olmadı

Bursa’da L.K. adlı kadın evinin olduğu kata çıkmak için asansöre bindi ve kimliği belirsiz kişi tarafından elle taciz edildi. Tacizcinin asansörden inen kişiye ‘’gel’’ işreti yaptığı anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
Şikayetçi olmadı
Site yöneticisi 2 gün sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde komşusu L.K.’nin tacize uğradığını belirledi. Polis ekipleri apartmana gelip L.K.’ya ulaştı. Polisin olay aynını anlatmasını istediği L.K. ise ‘’Uğraşmak istemiyorum.’’ diyerek şüpheliden şikayetçi olmadı.
Son Güncelleme: 25.09.2020 19:34