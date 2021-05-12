Asansör faciası genç adamı hayattan kopardı

3 çocuk babası hayatını kaybetti

Feci olay,ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde meydana geldi. iş yerinde aşçılık yapan 35 yaşındaki, yemek dağıttıktan sonrae binmek istedi. Asansöre adım attığı sırada kabinin olmadığını fark etmeyen Durmaz, 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Kısa süre sonra durumu fark eden arkadaşları hemen 112’yi aradı. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan Durmaz’ı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Durmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.