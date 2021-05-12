Asansör faciası genç adamı hayattan kopardı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:45
Feci olay, Esenyurt
ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde yer alan bir iş yerinde meydana geldi. iş yerinde aşçılık yapan 35 yaşındaki Ekrem Durmaz
, yemek dağıttıktan sonra asansör
e binmek istedi. Asansöre adım attığı sırada kabinin olmadığını fark etmeyen Durmaz, 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
3 çocuk babası hayatını kaybetti
Kısa süre sonra durumu fark eden arkadaşları hemen 112’yi aradı. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralanan Durmaz’ı hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Durmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Son Güncelleme: 12.05.2021 18:45
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