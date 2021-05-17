Artvin'de meydana gelen orman yangını uzun saatler süren çalışmalar sonucunda söndürüldü

Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Ardanuç ilçesinde bulunan Yolüstü Köyü Küleşen bölgesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek bölgeyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ardanuç ve Artvin itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın etkisiz hale getirildi. Soğutma çalışmalarının da başlamasının ardından bölgeye giden Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay ile Jandarma Mustafa Kılınç yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Yerleşim yerinden uzak çıkan yangın nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.