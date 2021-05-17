İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Artvin'de meydana gelen orman yangını uzun saatler süren çalışmalar sonucunda söndürüldü

Artvin'e bağlı Ardanuç ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Uzun saatler süren söndürme çalışmalarının ardından etkisiz hale getirilen yangın nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:14
Artvin'de meydana gelen orman yangını uzun saatler süren çalışmalar sonucunda söndürüldü
Takip Et:

Artvin’e bağlı Ardanuç ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Ardanuç ilçesinde bulunan Yolüstü Köyü Küleşen bölgesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek bölgeyi etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ardanuç ve Artvin itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı. 4 saat süren çalışmalar sonucunda yangın etkisiz hale getirildi. Soğutma çalışmalarının da başlamasının ardından bölgeye giden Ardanuç Kaymakamı Ömer Özbay ile Jandarma Mustafa Kılınç  yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Yerleşim yerinden uzak çıkan yangın nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.


Son Güncelleme: 17.05.2021 00:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArtvinYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 17 Mayıs 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 17 Mayıs 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 17 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 17 Mayıs 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Rüyada dondurma yemek görmek ne demektir? Rüyada dondurma yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
BİM market indirimli Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 29. Bölüm fragmanı izle
İhbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı için ne kadar çalışmak gerekir?
Yemin 338. Bölüm izle 16 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Kırmızı Oda 38. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TV8
Kanal 7 canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.