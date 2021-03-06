Artvin’de büyük yangın!

’in Şavşat ilçesi içerisinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen büyüksonucu birçok yapı hasar gördü. Ahşap bir evin içerisinde başlayan yangın rüzgâr yoluyla yan evlere sıçrayarak 3 evin daha yanmasına sebep oldu. Korkunç olay üzerine yangını kontrol altına alamayacaklarını anlayan köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başarsa da toplam 4 ev, 4 samanlık ve 4 ahır ağır şekilde yangından hasar alarak tanınamaz hale geldi.

Kaymakam Onur Özaydın Şavşat’ta gerçekleşen büyük yangın üzerine köyü ziyaret etti. Yangının kontrol altına alınabildiğini ve durumun ne kadar üzücü olduğunu dile getiren Özaydın, herhangi bir can kaybına rastlanılmadığını aktardı. En kısa zaman içerisinde evleri zarar gören köylülere yardımda bulunacağı dile getirildi.

