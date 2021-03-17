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Artvin'de bir evde başlayan yangın 50 eve sıçradı!

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde bir evde başlayan yangının çıkan rüzgar nedeniyle çevre evlere de sıçradığı ve 50'ye yakın evin alev aldığı bildirildi.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:47
Artvin'de bir evde başlayan yangın 50 eve sıçradı!
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İçişleri Bakanlığı Artvin Yusufeli ilçesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi duyurdu. İlçeye bağlı Dereiçi köyündeki bir evde başlayan yangın rüzgarında etkisi ile çevresindeki 50’ye yakın eve sıçradı. Yangın başlar başlamaz bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler alevlerin köyde bulunan diğer evlere de sıçramaması için yoğun bir çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde köyde bulunan ahşap bir evde başlayan yangında alevler etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü ve çevrede bulunan diğer evlere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ayrıca sağlık ekipleri de yönlendirildi. Yaklaşık 50 eve sıçrayan yangına müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri,  170 haneli Dereiçi Köyü’nde alevlerden diğer evlerinde etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor.



Son Güncelleme: 17.03.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
ArtvinDereiçi50 EvYangın
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