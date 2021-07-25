Artık yasaklandı! Bakanlık 81 ile plastik poşet genelgesi gönderdi..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plastik atıkların ithal edilmesine yönelik getirilen yasağın iptali sonrasında atık ithalatına yeni kurallar getirmeye karar verdi. Bununla ilgili hazırlanan genelgede etilen polimerler içeren plastik atıklarda ithalat işlemlerini gerçekleştirecek olan tesislerin teknik şartlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemelere göre bundan sonraki süreçte plastik atıklarla ilgili ithalat yapacak olan tüm işletmeler, kayıt belgelerinden alabilmek için tesislerinin bulunduğu il müdürlüklerine başvurarak oradan 'atık ithalatçısı tesis inceleme raporu' çıkarması gerekecek.

Raporda atık ithalatı yapılan poşetlerin farklı plastik polimerlerini ayrıştıracaklar ve ayrıca plastik dışı atıkları da rapor dahilinde ayırarak rapora işleyecek. Kırma-kesme işlemlerinin uygulanacağı altyapıya sahip olacak olan işletmeler temizleme ile birlikte kimyasal işlemlerin uygulanacağı bir donanım sağlayacak.

Atık ithalatı kapsamında geri kazanım yapan tesislerin elde ettikleri tüm ürünler raporlanacak ve kayıt belgeleri tek firmaya bağlı olunsa bile her tesis için ayrı ayrı düzenlenmesi sağlanacak. Raporda, ithali yapılan plastik atıkların temizleme süreçlerine de ayrıca yer verilecek ve kimyasal ile biyolojik işlemleri hakkında da rapor detaylandırılacak.

Tesislerin atık yönetim planları ile birlikte katı, sıvı ve gaz atıklarının da atıksu ile emisyon verilerinin de ayrıca raporlanacağının belirtildiği genelgede tesislerin lisans belgelerinde farklı haller oluşması durumunda inceleme işlemleri sonlandırılacak, e-izin sistemine giriş yapılarak yeniden güncelleme yapılması talep edilecek.

CEZA İŞLEMLERİ UYGULANACAK

Güncellenmiş olan belgelerce yapılan tüm incelemelerde ise tespiti yapılan bütün olumsuzluklar, Çevre Kanunu kapsamında alınacak ve ceza işlemleri uygulanacak. Ayrıca, plastik atıkların tanımlanmasına plastik alışveriş poşetleri ile cips ve çerez poşetleri gibi polietilen içerikli atıkların ithalatının da yasak kapsamında olacağı ve bu durumun tespiti halinde de yine Çevre Kanunu'nun ceza işlemlerinin devreye alınacak.