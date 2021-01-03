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Arkadaşlarına kalmaya giden Afgan genç ölü bulundu

İstanbul Fatih'te üç arkadaşının evine misafirliğe giden Afgan genç, yattığı oda da ölü bulundu. Gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:02
Arkadaşlarına kalmaya giden Afgan genç ölü bulundu
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Olay, Fatih ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe giden Afgan uyruklu Abdulahad Zadran’dan haber alınamaması üzerine arkadaşları gencin kaldığı odaya girdi. Arkadaşlarını hareketsiz yarar vaziyette gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin ilk incelemesinde 24 yaşındaki Zadran’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

3 arkadaşı gözaltına alındı

Olay yerine sevk edilen uzman doktor, gencin cesedi üzerinde incelemelerde bulundu. Doktor, gencin ölümünün şüpheli olduğu ve ölüm nedeninin ancak otopsi ile belirlenebileceğini aktardı. Polis ekipleri ise gencin kaldığı evde yaşayan üç arkadaşını gözaltına aldı.

24 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulahad Zadran’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
AfganIstanbulFatih
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