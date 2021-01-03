Arkadaşlarına kalmaya giden Afgan genç ölü bulundu

Olay, Fatih ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç arkadaşının yaşadığı eve misafirliğe giden Afgan uyruklu Abdulahad Zadran’dan haber alınamaması üzerine arkadaşları gencin kaldığı odaya girdi. Arkadaşlarını hareketsiz yarar vaziyette gören arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin ilk incelemesinde 24 yaşındaki Zadran’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
3 arkadaşı gözaltına alındı
24 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulahad Zadran’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 03.01.2021 21:02