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Arjantin'de orman yangınları nedeni ile afet durumu ilan edildi

Arjantin'e bağlı Patagonya bölgesinde bulunan Chubut ve Rio Negro eyaletlerinde günlerdir süren ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeni ile afet durumu ilan edildi. Önümüzdeki bir yılda yangın sebebi ile ortaya çıkan zararlar kapatılmaya çalışılacak.

11 Mart 2021 Perşembe 23:46
Arjantin'de orman yangınları nedeni ile afet durumu ilan edildi
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Arjantin’e bağlı Patagonya’da bir süre önce başlayan orman yangınları durdurulamıyor. Bölge söndürülemeyen yangınlar sebebi ile afet durumu ilan etti.

Arjantin Patagonya’da günler önce çıkan orman yangınları farklı bölgelerde devam ediyor. Durdurulamayan yangınlar Chubut, Rio Negro ve And Bölgesi’nde yaşanıyor. Yangınlar nedeni ile açıklama yapan Chubut Valisi, afet durumu ilan ettiğini, bölgedeki zararların kapatılması ve yeniden inşa edilmesi için bir yıl boyunca afet durumu yaşanacağını açıkladı. Yangınlardan Chubut eyaletinde bulunan El Maiten, Leleque, Lago Puelo, Cholila ve Epuyen kentleri zarar gördü.

Arjantin Devlet Başkanı ise konu ile ilgili iki eyalette meydana gelen yangınlar için pek çok destek sağladıklarını belirterek birçok helikopter, itfaiye aracı, tugay ve destek aracı gönderdiklerini duyurdu. Yangınlar sebebi ile herhangi bir can kaybı yaşanmazken çok sayıda konut yanarak kül oldu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:46
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Anahtar Kelimeler:
ArjantinOrmanYangını
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