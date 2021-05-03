İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Arı sütünde büyük artış! Kilosu 8 bin lira

Arı sütünün sağımına başlanırken üreticiler arı sütünün gram gram sağdıklarını belirtti. Şu an kilosu 8 bin lira olan arı sütü satışında büyük artışın olduğunu belirten arı sütü üreticileri 2021 sezonun güzel başladığını açıkladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:08
Arı sütünde büyük artış! Kilosu 8 bin lira
Takip Et:

Son dakika haberine göre Bursa’da arı sürü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, 2021 sezonun arı sütünde ilk hasadının yapıldığını açıkladı. Kilosu pahalı olan arı sütü milyonlarca kişi tarafından beğenilerek satın alınıyor.

Arı sütünün gram gram sağdıklarını söyleyen Mehmet Durgut, 2021 sezonu için 150 kovan arı ile üretime başladığını açıkladı. 150 kova aradan günlük olarak 1 kilo süt üretimi yaptığını açıklayan Durgut, üretime Nisan ayı gibi başladığını ağustos ayı gibi son bulduğunu söyledi. Bağışıklık sisteminde oldukça etkili olan arı sütü, özellikle çocuklar için oldukça faydalı olurken koronavirüs süresinde arı sütüne oldukça talep olduğu görülüyor.

Yurt dışından da talep aldığını açıklayan Durgut, “Yurt dışından da talep büyük, gram gram sağdığımız sütün kilosunu 8 bin liradan satıyoruz" dedi.

Arı sütü üretiminin zor olduğunu söyleyen Metin Kaya, işlerinin severek yaptığını, ileri arıcılık bilgisi olan kişilerin bu işi yaptığını söyledi. Kaya: “Biz 3 aile 6 kişi her yıl 5 ay arı sütü üretimi yapıp Türkiye'nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu. En çok ev hanımları arı sütüne talipken son zamanlarda arı sütüne olan değerin arttığı görülüyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arı SütüBursa8 Bin Lira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Popüler Haberler

Fenerbahçe BB Erzurumspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yaralı Kalbim 88. bölüm Kanal 7 canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 89.bölüm fragmanı ve 4 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Medipol Başakşehir Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Mide kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı (parası) kaç TL?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2021
100.000 alınacak arabalar listesi 2021
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kefaret dizisi 24. bölüm tek parça izle - Fox TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.