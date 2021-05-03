Arı sütünde büyük artış! Kilosu 8 bin lira

Son dakika haberine göre Bursa’da arı sürü üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, 2021 sezonun arı sütünde ilk hasadının yapıldığını açıkladı. Kilosu pahalı olan arı sütü milyonlarca kişi tarafından beğenilerek satın alınıyor.

Arı sütünün gram gram sağdıklarını söyleyen Mehmet Durgut, 2021 sezonu için 150 kovan arı ile üretime başladığını açıkladı. 150 kova aradan günlük olarak 1 kilo süt üretimi yaptığını açıklayan Durgut, üretime Nisan ayı gibi başladığını ağustos ayı gibi son bulduğunu söyledi. Bağışıklık sisteminde oldukça etkili olan arı sütü, özellikle çocuklar için oldukça faydalı olurken koronavirüs süresinde arı sütüne oldukça talep olduğu görülüyor.

Yurt dışından da talep aldığını açıklayan Durgut, “Yurt dışından da talep büyük, gram gram sağdığımız sütün kilosunu 8 bin liradan satıyoruz" dedi.

Arı sütü üretiminin zor olduğunu söyleyen Metin Kaya, işlerinin severek yaptığını, ileri arıcılık bilgisi olan kişilerin bu işi yaptığını söyledi. Kaya: “Biz 3 aile 6 kişi her yıl 5 ay arı sütü üretimi yapıp Türkiye'nin her iline ve dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu. En çok ev hanımları arı sütüne talipken son zamanlarda arı sütüne olan değerin arttığı görülüyor.



