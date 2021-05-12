Arefe günü borsa açık olacak mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba borsa açık mı?

Ramazan ayının sonu gelmesi ile birlikte 12 Mayıs 2021 Çarşamba arefe gününde borsa işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 12 Mayıs tarihinde borsanın açık olup olmayacağını araştırırken resmi kanallardan yapılan açıklamalar araştırılıyor.

Arefe günü borsalar açık olacak mı?

Arefe günü borsalar ne zaman kapanacak?

Resmi kanallardan yapılan açıklamalara göre Arefe gününde borsalar belirli saatler arasında işlemlere devam edecekler.

12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramının arefesi olması nedeniyle yarım gün tatil olarak açıklandı. Bu nedenle borsalar sabah saat 08.00 ile açılacak ve 13.00’a kadar hizmet verecekler.

Ramazan Bayramında borsalar açık olacak mı?

Yapılan açıklamalar ile birlikte 13, 14 ve 15 Mayıs 2021 Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ramazan Bayramı nedeniyle borsa kapalı olacak.