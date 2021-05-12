İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Arefe günü borsa açık olacak mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba borsa açık mı?

Ramazan Bayramının gelmesine sayılı günler kala pek çok kişi arefe gününde borsaların açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Vatandaşlar, Arefe günü borsa açık olacak mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba borsa açık mı? sorularını araştırmaya devam ediyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
Arefe günü borsa açık olacak mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba borsa açık mı?
Takip Et:

Ramazan ayının sonu gelmesi ile birlikte 12 Mayıs 2021 Çarşamba arefe gününde borsa işlemlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar 12 Mayıs tarihinde borsanın açık olup olmayacağını araştırırken resmi kanallardan yapılan açıklamalar araştırılıyor.

Arefe günü borsalar açık olacak mı?

Resmi kanallardan yapılan açıklamalara göre Arefe gününde borsalar belirli saatler arasında işlemlere devam edecekler.

Arefe günü borsalar ne zaman kapanacak?

12 Mayıs 2021 Çarşamba Ramazan Bayramının arefesi olması nedeniyle yarım gün tatil olarak açıklandı. Bu nedenle borsalar sabah saat 08.00 ile açılacak ve 13.00’a kadar hizmet verecekler.

Ramazan Bayramında borsalar açık olacak mı?

Yapılan açıklamalar ile birlikte 13, 14 ve 15 Mayıs 2021 Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Ramazan Bayramı nedeniyle borsa kapalı olacak.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arefe GünüBorsaAçık Mı12 Mayıs 2021çarşamba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Kanal D'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Savaşçı canlı izle! Fox TV Savaşçı yeni bölüm izle! Savaşçı 103. bölümünde neler olacak?
Yazılım okulları nedir? Yazılım okuluna nasıl başvurulur? Yazılım okulu başvuru şartları ve eğitim süreci
Yıldız burçlarının tarihi değişti mi? NASA yeni açıklama yayınladı!
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bim 13 Mayıs 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Engelli sağlık kurulu raporu nasıl yenilenir? 2021 Engelli Sağlık Kurulu Raporu yenileme İşlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.