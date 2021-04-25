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Ardahan ormanında yangın!

Ardahan’da ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı.

25 Nisan 2021 Pazar 18:22
Ardahan ormanında yangın!
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Ardahan’ın Göle ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşları endişelendirdi. Ormanlık alandan yükselen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbar ettiler. İhbar üzerine ormanlık alana İtfaiye ve Orman Müdürlüğü tarafından birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede uzun süre çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın kısa bir süre içerisinde fark edilmesiyle beraber yangın büyük bir bölgeye yayılmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.




Son Güncelleme: 25.04.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
ArdahanGöleYangınOrmanlık Alanda Yangın
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