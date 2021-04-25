Ardahan ormanında yangın!

’ınilçesinde öğlen saatlerinde çıkançevredeki vatandaşları endişelendirdi. Ormanlık alandan yükselen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbar ettiler. İhbar üzerine ormanlık alana İtfaiye ve Orman Müdürlüğü tarafından birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede uzun süre çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın kısa bir süre içerisinde fark edilmesiyle beraber yangın büyük bir bölgeye yayılmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.