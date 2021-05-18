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Arçelik, dünya devi Whirlpool’un tesisini bünyesine kattı

Türkiye’nin teknoloji şirketlerinden olan Arçelik, ABD’li Whirpool’un Türkiye’deki üretimlerden sorumlu olan fabrikasını 78.3 milyon Euro karşılığında bünyesine kattı. İşte detaylar…

18 Mayıs 2021 Salı 19:40
Arçelik, dünya devi Whirlpool’un tesisini bünyesine kattı
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Türkiye’deki lider şirketlerden olan Arçelik, ABD’li şirket Whirpool şirketinin Manisa’daki şirketini satın aldı. Satın alma kontratına göre Manisa’daki yıllık yaklaşık 1,3 milyon soğutucu ve yaklaşık 1,4 milyon çamaşır makinesi üretme kapasitesindeki fabrika ve depo tesisleri 3 yıl boyunca Arçelik tarafından işletilecek. Arçelik, bu tesislerde üretilen Whirlpool’un ürünlerini ABD’nin Avrupa’da bulunan şubelerine 3 yıl boyunca ihracat işlemini üstlenecek.

Arçelik, satın alma işleminde ilgili yöneticilerin onayının ve kapanış koşullarının belirlenmesinin ardından satın alma sürecinin tamamlanacağını açıkladı. Bu fabrika ile beraber Arçelik’in Türkiye içerisindeki üretim tesisi 10 olurken, istihdamı da 1000 kişi civarında arttıracak.

Beyaz eşya ve teknoloji şirketi, 7 ülkede birçok teknoloji markasıyla anlaşma yaparak faaliyetini sürdürüyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
ArçelikWhirlpool
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