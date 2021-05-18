Arçelik, dünya devi Whirlpool’un tesisini bünyesine kattı

Türkiye’deki lider şirketlerden olan Arçelik, ABD’li şirket Whirpool şirketinin Manisa’daki şirketini satın aldı. Satın alma kontratına göre Manisa’daki yıllık yaklaşık 1,3 milyon soğutucu ve yaklaşık 1,4 milyon çamaşır makinesi üretme kapasitesindeki fabrika ve depo tesisleri 3 yıl boyunca Arçelik tarafından işletilecek. Arçelik, bu tesislerde üretilen Whirlpool’un ürünlerini ABD’nin Avrupa’da bulunan şubelerine 3 yıl boyunca ihracat işlemini üstlenecek.
Beyaz eşya ve teknoloji şirketi, 7 ülkede birçok teknoloji markasıyla anlaşma yaparak faaliyetini sürdürüyor.
Son Güncelleme: 18.05.2021 19:40