Arazi sulaması yüzünden çıkan kavgada kan aktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde akrabaların arasında başlayan arazi sulama tartışması kavgaya dönüştü. Silahların ortaya çıktığı kavgada Hikmet Gök ve Kavas Gök hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları sakinleştirirken sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Suruç ve Şanlıurfa'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yaralılardan 4'ün sağlık durumunun iyi 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenilirken mahalleyi giriş ve çıkışlardan kapatan jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.