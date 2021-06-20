Arazi sulaması yüzünden çıkan kavgada kan aktı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde akrabaların arasında başlayan arazi sulama tartışması kavgaya dönüştü. Silahların ortaya çıktığı kavgada Hikmet Gök ve Kavas Gök hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre aynı mahallede oturan birbirleriyle akraba iki aile olan Gök ve Gülek aileleri arasında arazilerinde başlatılan sulama nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine kavgaya diğer aile fertleri de katıldı. Sopa, bıçak ve silahların ortaya çıktığı kavgayı gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Ekipler gelene kadar ortalı savaş alanına dönerken kavgada 8 kişi tüfek ve bıçak darbeleri ile yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları sakinleştirirken sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Suruç ve Şanlıurfa'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılardan Hikmet Gök ve Kavas Gök, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yaralılardan 4'ün sağlık durumunun iyi 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenilirken mahalleyi giriş ve çıkışlardan kapatan jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.