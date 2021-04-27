Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü

Arazi Kavgasında Silahlar Konuştu
İftara sadece 6 dakika kalmıştı. İki aile arasında arazi üzerinden sözlü bir kavga başladı. Sonrasında iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kendine engel olamayan aileleri sonrasında silaha saldırarak birbirlerine kurşun sıkmaya başladı. Bu kavga sonrasında araya jandarma ekipleri girdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.
Son Güncelleme: 27.04.2021 02:43