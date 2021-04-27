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Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü

Ağrı’ya bağlı Patnos ilçesinde arazi kavgası ortaya çıktı. Patnos’ta bir köyde akraba olan iki aile arasında arazi kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

27 Nisan 2021 Salı 02:43
Arazi kavgasında kardeş kanı döküldü
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Ağrı’nın en büyük ilçeleri arasında bulunan Patnos ilçesinde iki akraba aile arasında iftar vaktinde arazi dolayısıyla silahlı bir kavga meydana geldi. Bu kavga sonucunda üç kişi ağır olmak üzere toplamda 12 kişi ciddi bir şekilde yaralandı. Kavganın sonrasında bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Arazi Kavgasında Silahlar Konuştu

İftara sadece 6 dakika kalmıştı. İki aile arasında arazi üzerinden sözlü bir kavga başladı. Sonrasında iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı. Kendine engel olamayan aileleri sonrasında silaha saldırarak birbirlerine kurşun sıkmaya başladı. Bu kavga sonrasında araya jandarma ekipleri girdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanede sürüyor.




Son Güncelleme: 27.04.2021 02:43
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Anahtar Kelimeler:
AğrıPatnos
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