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Aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu kaçak avlanan 4 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş yasak olan bölgede tavşan avına çıkan aralarında kamu görevlilerininde bulunduğu 4 kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarmaya ateş açan kaçak avcılar gözaltına alındı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 23:39
Aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu kaçak avlanan 4 kişi gözaltına alındı
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Kaçak av olayı geçtğimiz gece saat:03.30 sularında Kahramanmaraş'ta yaşandı. İlde görevli ekiplere yasak olan bölgede araç farıyla tavşan avı yapıldığı ihbarı gitti. İhbarı değerlendiren ekipler harekete geçti ve bölgeye intikal etti.

Bu sırada yasak olan alanda farla tavşan avlamaya çalışan 4 kişi ekipleri görünce kendi araçlarıyla birlikte kaçmaya ve kaçarkende ekiplere ateş açmaya başladı.

Üzerlerine ateş açılan ekipler durumu hemen jandarmaya bildirdi ve güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Harekete jandarma kamyonet ile kaçan ve ekiplere ateş açan 4 kişiyi yakalayıp göz altına aldı.

Jandarma yaptığı kimlik kontrolünde yakalanan kaçak avlanan ve ekiplere ateş açan 4 kişinin kamu görevlisi olduğunu tespit etti.


Üzerlerine ateş açılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri yakalan kişilerden şikayetçi oldular.

Kaçak avlanan kişilerle birlikte ele geçirilen tavşanlara ve kamyonete jandarma ekipler el koyarken 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 



Son Güncelleme: 03.10.2020 23:39
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Anahtar Kelimeler:
Kaçak AvKahramanmaraş
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