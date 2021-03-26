İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Aracında uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti: AKP’li Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı!

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun lüks aracında uyuşturucu kullandığına dair ortaya çıkan görüntüler tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın özel kalemi olduğu bilinen Kürşat Ayvatoğlu'nun yapılan şikayetler üzerine yakalanarak gözaltına alındığı bildirilirken AK Parti ile de ilişiğini kesildiği öğrenildi.

26 Mart 2021 Cuma 22:12
Aracında uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti: AKP’li Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı!
Takip Et:

Lüks aracının içerisinde arkadaşlarıyla birlikteyken kokain olduğu tahmin edilen bir maddeyi kullanırken görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılan video da otomobilinin içerisinde madde kullandığı anlara ilişkin görüntüler yer alıyordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı ve özel kalemi ileri sürülen iddia AK Parti tarafından reddedilirken Ayvatoğlu'nun geçtiğimiz Hamza Dağ ile birlikte olduğunu gösteren  görüntüler ortaya çıktı.

Bu iddialar sonrası bir açıklama yapan Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan, söz konusu kişinin danışman  veya özel kalem kadrosu gibi görevlerde bulunmadığını belirtirken yaklaşık olarak 1 yıl gibi bir süredir Genel merkezde büro personeli olarak görevli şahsın dün akşam itibarıyle iş akdinin fesh edilerek partiyle bir ilgisinin kalmadığını söyledi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kürşat AyvatoğluAK PartiHamza Dağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Ziraat Bankası Başkanı Hüseyin Aydın neden istifa etti, istifa mı etti? Hüseyin Aydın kimdir, sağlık sorunları ne?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı ne anlama geliyor, ne demek?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bulk aşı nedir, ne demek? Korona aşısı bulk halde nedir?
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
Bugün gazete manşetlerinde neler var? 24 Mart 2021 Çarşamba bugünkü gazete manşetleri oku
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?

Popüler Haberler

Rüyada ekmek alma görmek anlamı ve yorumu
Tiktok video nasıl kaydedilir? Tiktok’ta dudak dublajı
Akrep dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Akrep dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seni Çok Bekledim dizisi izlendi mi? Seni Çok Bekledim beğenildi mi, dizi devam eder mi?
26 Mart 2021 Cuma spor ekranında bugün ne var? beINSPORTS, S Sport, Tivibu'da hangi maçlar var? 26 Mart 2021 Cuma maç takvimi
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mart 2021
Akıncı dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?
Bim mağazalarında satışa çıkarılan Heifer sterilizasyon spreyi incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Gönül Dağı TRT1 yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Gönül Dağı 21. bölüm canlı izle
Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? 2021 ev hanımlarına emeklilik şartları
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Atv canlı yayın akışı 26 Mart 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seni Çok Bekledim dizisi Kadir (Özcan Deniz) kimdir?
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir, nereli yaşı kaç?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Mihre karakteri Kimdir? Lila Gürmen dizideki rolü ve hayatı
Akrep dizisi Hizmetçi kimdir? Demet Gül'ün hayatı!
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.