Aracında uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti: AKP’li Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı!

Lüks aracının içerisinde arkadaşlarıyla birlikteyken kokain olduğu tahmin edilen bir maddeyi kullanırken görüntülenen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, polis tarafında yakalanarak gözaltına alındı.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılan video da otomobilinin içerisinde madde kullandığı anlara ilişkin görüntüler yer alıyordu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı ve özel kalemi ileri sürülen iddia AK Parti tarafından reddedilirken Ayvatoğlu'nun geçtiğimiz Hamza Dağ ile birlikte olduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Bu iddialar sonrası bir açıklama yapan Hamza Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan, söz konusu kişinin danışman veya özel kalem kadrosu gibi görevlerde bulunmadığını belirtirken yaklaşık olarak 1 yıl gibi bir süredir Genel merkezde büro personeli olarak görevli şahsın dün akşam itibarıyle iş akdinin fesh edilerek partiyle bir ilgisinin kalmadığını söyledi.