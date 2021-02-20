Araç kullanırken strese neden olan faktörler nedir? Stresi azaltacak öneriler!

Bir sigorta şirketi araç kullanırken stres yapmaya neden olan davranışları sıralayarak stresin sürücünün güvenliğine zarar verebilecek olması nedeni ile stres yapmaya neden olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. İşte araç kullanırken strese neden olan o davranışlar..
Uygun giysi ve ayakkabı
Araç kullanırken kıyafet seçiminin konforlu olması gerekmektedir. Özellikle uzun saatler araç kullanılacaksa rahat kıyafetler giyilmelidir.
Sürüş pozisyonu
Araç kullanırken direksiyon ile aradaki mesafenin yeterli olması, koltuğun boyunun doğru olması gibi sürüş pozisyonunun doğru ayarlanması önemli bir gerekliliktir.
Trafik işaret ve kuralları
Diğer sürücüler
Diğer sürücülerle tartışma ortamında bulunmak trafikte strese neden olan bir diğer sebeptir. Araç kullanırken her zaman hoşgörülü olmakta fayda vardır.
Mola vermek
Araç kullanırken yorgun olmak da strese sebep vermekte, kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple sürücüler mutlaka mola vererek dinlenmelidir.
Acele etmemek
Aracı hızlı kullanarak varılması gereken yere varmakta acele etmek olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.