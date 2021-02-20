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Araç kullanırken strese neden olan faktörler nedir? Stresi azaltacak öneriler!

Bir sigorta şirketi araç kullanan herkesi ilgilendiren bir liste yayınladı. Araç kullanırken strese ve olumsuz durumlara neden olan bazı koşulları sıralayan şirket, araç kullanan kişilere tavsiyelerde bulundu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:43
Araç kullanırken strese neden olan faktörler nedir? Stresi azaltacak öneriler!
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Bir sigorta şirketi araç kullanırken stres yapmaya neden olan davranışları sıralayarak stresin sürücünün güvenliğine zarar verebilecek olması nedeni ile stres yapmaya neden olacak davranışlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı. İşte araç kullanırken strese neden olan o davranışlar..

Uygun giysi ve ayakkabı

Araç kullanırken kıyafet seçiminin konforlu olması gerekmektedir. Özellikle uzun saatler araç kullanılacaksa rahat kıyafetler giyilmelidir.

Sürüş pozisyonu

Araç kullanırken direksiyon ile aradaki mesafenin yeterli olması, koltuğun boyunun doğru olması gibi sürüş pozisyonunun doğru ayarlanması önemli bir gerekliliktir.

Trafik işaret ve kuralları

Trafik kurallarına uymak trafikte dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Trafik kurallarına uymak hem karşıdaki sürücülerin hem de araç sürücünün kendisinin güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Diğer sürücüler

Diğer sürücülerle tartışma ortamında bulunmak trafikte strese neden olan bir diğer sebeptir. Araç kullanırken her zaman hoşgörülü olmakta fayda vardır.

Mola vermek

Araç kullanırken yorgun olmak da strese sebep vermekte, kazalara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple sürücüler mutlaka mola vererek dinlenmelidir.

Acele etmemek

Aracı hızlı kullanarak varılması gereken yere varmakta acele etmek olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
StresAraç
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