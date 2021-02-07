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Araba sürerken uyuyakaldı: Uçuruma düştü

İstanbul'dan Kastamonu'ya giden sürücü, uykusuzluğu daha fazla dayanamadı ve direksiyon başında uyudu. 25 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü yaralandı.

07 Şubat 2021 Pazar 04:08
Araba sürerken uyuyakaldı: Uçuruma düştü
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Pazaryerine tezgah açmak için sürekli olarak İstanbul’a gidip gelen Aziz Kafa, Pazar yeri kapandıktan sonra evine dönmek üzere Kastamonu’ya doğru yola çıktı.

 

İnebolu’ya kadar gelen sürücünün göz kapakları uykusuzluğa karşı daha fazla direnemedi. Kafa, uyuyakaldı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç 25 metrelik uçuruma uçtu. Yuvarlanan araç içerisinde yaralan Aziz Kafa’nın ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan Kafa, hastaneye götürüldü. Aziz Kafa’nın vücudunun bazı yerlerinde ve kaburgalarında kırıklar medyana geldiği bildirildi.



Son Güncelleme: 07.02.2021 04:08
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKastamonuİneboluUçurum
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