Araba, ağaca çarptı: Araç hurdaya döndü

’ta ilginç biryaşandı. 58 BE 461 plakalı araç K.Ş. tarafından sürülüyordu. Alkollü olan K.Ş., arabanın kontrolünü kaybetti ve kaldırıma çıkarak ağaca çarparak kaza yaptı. Alkollü araç sürücüsünün hafif bir şekilde yaralandığı bilgisi verildi. Ağaca çarpan araç kullanılamaz duruma geldi. Kaldırımdakita ise herhangi bir hasar oluşmadı. Ağaç, sapasağlam bir şekilde kaldırımda durmaya devam ediyor. İhbar üzerinde kazanın yaşandığı yere ambulans ve polis geldi. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sürücü daha sonra hastaneye götürüldü.