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Araba, ağaca çarptı: Araç hurdaya döndü

Sivas'ta alkollü araç sürücüsü ağaca çarptı. Araba büyük hasar alırken ağaca bir şey olmadı.

07 Şubat 2021 Pazar 03:50
Araba, ağaca çarptı: Araç hurdaya döndü
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Sivas’ta ilginç bir kaza yaşandı. 58 BE 461 plakalı araç K.Ş. tarafından sürülüyordu. Alkollü olan K.Ş., arabanın kontrolünü kaybetti ve kaldırıma çıkarak ağaca çarparak kaza yaptı. Alkollü araç sürücüsünün hafif bir şekilde yaralandığı bilgisi verildi. Ağaca çarpan araç kullanılamaz duruma geldi. Kaldırımdaki ağaçta ise herhangi bir hasar oluşmadı. Ağaç, sapasağlam bir şekilde kaldırımda durmaya devam ediyor. İhbar üzerinde kazanın yaşandığı yere ambulans ve polis geldi. Yaralı sürücünün ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sürücü daha sonra hastaneye götürüldü.



Son Güncelleme: 07.02.2021 03:50
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Anahtar Kelimeler:
SivasAğaçKaza
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