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Apple'dan Sevindirici Haber Geldi İphone 13 Serisi Üretime Başlıyor

Teknoloji aletlerinin gözdesi olan Apple’den İphone 13 müjdesi geldi. Gelen bilgiler üzerine İphone’nin yeni telefon serisi üretime başlatılacağı duyuldu. Herkes tarafında çok sevilen marka en son çıkardığı 12 serisi üzerine şimdi 13 ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:38
Apple'dan Sevindirici Haber Geldi İphone 13 Serisi Üretime Başlıyor
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Seri üretime başlıyor

Apple’nin çıkış yeri olan Çin’de hazırlıklar başladı. Apple tedarikçisi olan Foxcoon sevindirici haberi verdi. İphone 13 modelinin seri üretimine başlayacağı duyuruldu. Bunun üzerine çalışanların yoğun temposu üzerine hizmet verenlerin de ikramiyelerinin arttırılması söz konusu oldu.

İphone üretilen Zhengzhou fabrikası işçi alımlarını arttırdı. Yayınlanan ilanlarda belirtildiği üzere çalışanlara şirket tarafından üç aylık hizmet vermeleri sonucunda ekstradan 1.165 dolar ikramiye verileceği de belirlendi. Foxcoon tarafından bu artışların dördüncü kez yapıldığı da dikkatleri çekti.

İphone 13 seri üretiminde 1.165 dolara ikramiye verilmesi halinde mart ayında 545 dolar olduğu biliniyor.

Apple, yeni bir rekor bekliyor

Üretimlerine devam eden Apple tarafından 4 ekim tarihinde 12 serisini piyasaya sundu. Yılın son zamanlarında satışlarda rekor getiren İphone bu sayede şirketin fazlasıyla kar etmesine neden oldu. Apple tarafına 100 milyon dolardan fazla bir miktarın kasasına girmesini sağladı.

Yapılan araştırmalar üzerine birçok uzman İphone 13 modelleri ile rekor kıracağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl iphone 12 için verilen 80 milyon adetlik satışı 13 için 100 milyona çıkarıldı. Sevilen marka olan Apple ürettiği her telefonda ilgileri üzerine çekmeyi başarıyor.

Uzmanlar tarafından İphone 13’ün serisi üretimi bitse bile piyasaya çıkması zaman alacağı söyleniyor. Dünya çapında yaşanan krizin bu satışları da etkileyeceği düşünülüyor.




Son Güncelleme: 10.05.2021 15:38
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AppleİphoneÜretim
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