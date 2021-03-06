Apartman görevlisi kadını öldüren fitness eğitmeni hakkında müebbet hapis!

İstanbul’da bir binada oturan İbrahim Yener, sabah saatlerinde duş almak için şofbeni çalıştırması sonucu suyun akmadığını görünce apartman görevlisi Nesife Dolapçı’yı (53) arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine 53 yaşındaki Nefise Dolapçı İbrahim Yener’in evine gitti. Şofbenin bozulduğunu, bunun için usta çağıracağını söyleyen kadın daireden çıktı. 20 dakika sonrasına Nefise Dolapçı İbrahim Yener’in dairesine tekrar giderek yüksek müzik açtığı için uyarıda bulundu. Tartışma çıkan olayda eğitmen, kadının boğazını bıçak ile kesti.





Olay sonrasında fitness eğitmeni adam nişanlısını arayarak cinayet işlediğini açıkladı. İstanbul Beylikdüzü’nde Suriyeli kişilere ait barakada saklandı. Daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Zanlı hakkında müebbet hapis istenildi. Olay sonrasına Nefise Dolapçı’nın iç çamaşırından alınan kanlı öneklerde Yener’e ait genotip DNA tespit edildi. Durum Cumhuriyet Başsavcılığına duyuruldu. İbrahim Yener hakkında dava açıldı.

Adli Tıp kurumunun raporuna göre cinsel saldırıya maruz kalan Nefise Dolapçı, hırkasının yırtılmış ve yarı çıplak bulunmasından kaynaklı direnç gösterdiği anlaşıldı.