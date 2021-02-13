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Antalya’nın keyfini turistler çıkardı

Koronavirüs nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağından turistler etkilenmemekte. Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonucunda sokaklar ve sahiller turistlere kaldı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:00
Antalya’nın keyfini turistler çıkardı
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Ülkemizde uzun bir süredir hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta. Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına alınan bu karardan turistler etkilenmemekte. Türkiye vatandaşlarının sokağa çıkma yasağına uyması zorunlu tutulurken ve ihlal edenlere idari para cezası kesilirken, ülkemizi seyahat eden turistler sokağa çıkma yasağından muaf. Alınan bu kararlar doğrultusunda halk hala sinirli ve sokağa çıkma yasağının turistlere karşı da uygulanmasını talep etmekte. 

Antalya’nın bu hafta ısınmasıyla beraber havanın sıcaklığı 18 dereceyi gördü. Sokağa çıkma yasakları sonucunda sokakların ve plajların boş olmasını fırsat bilen turistler plajları doldurdu. Havanında sıcak olduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle her yerin boş olduğunu fark eden turistler yüzmek ve sörf yapmak adına Antalya sahillerine kuruldular.



Son Güncelleme: 13.02.2021 15:00
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAntalyaTuristler
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