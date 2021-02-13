Antalya’nın keyfini turistler çıkardı

Ülkemizde uzun bir süredir hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmakta.ün yayılmasını engellemek adına alınan bu karardanetkilenmemekte. Türkiye vatandaşlarının sokağa çıkma yasağına uyması zorunlu tutulurken ve ihlal edenlere idari para cezası kesilirken, ülkemizi seyahat eden turistler sokağa çıkma yasağından muaf. Alınan bu kararlar doğrultusunda halk hala sinirli ve sokağa çıkma yasağının turistlere karşı da uygulanmasını talep etmekte.

Antalya’nın bu hafta ısınmasıyla beraber havanın sıcaklığı 18 dereceyi gördü. Sokağa çıkma yasakları sonucunda sokakların ve plajların boş olmasını fırsat bilen turistler plajları doldurdu. Havanında sıcak olduğunu ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle her yerin boş olduğunu fark eden turistler yüzmek ve sörf yapmak adına Antalya sahillerine kuruldular.

